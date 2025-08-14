Topo

Petrovic define 13 jogadores que disputarão a Copa Latina de basquete

14/08/2025 19h09

Entre os desfalques da seleção brasileira no quadrangular no Panamá estão o ala/pivô Gabriel Jaú, que sofreu um estiramento na coxa esquerda durante os treinos e permanecerá em recuperação no Brasil.  Já o caçula da amarelinha, Mathias Alessanco, de 17 anos, que em breve jogará na liga de desenvolvimento nos Estados Unidos, não viajará com o elenco brasileiro pois teve um contratempo com a retirada do visto de trabalho para entrar nos país. Já o armador Kevin Crescenzi deixou a equipe.

Ao todo, 16 atletas foram convocados pelo técnico Aleksandar Petrovic em 21 de julho. Ele passaram as duas última semanas em treinamento em Guarapari (ES) visando a participação na AmeriCup.  Apenas 12 jogadores serão relacionados para competir na Nicarágua.

Ao todo 12 seleções disputarão a AmeriCup, divididas em três grupos de quatro equipes. O Brasil está no Grupo A, com Estados Unidos, Uruguai e Bahamas.

No Grupo B, estão Canadá, Porto Rico, Panamá e Por fim, no Grupo C, figuram Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia.

A estreia brasileira na AmeriCup será no dia 23 de agosto, às 16h10 (horário de Brasília), contra o Uruguai. No dia seguinte, às 18h40, o confronto será com Bahamas. A participação na fase de grupos termina no dia 26, às 22h10, diante dos EUA.

