Petróleo sobe 2% para máxima de uma semana, com proximidade de encontro entre Trump e Putin

14/08/2025 16h52

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 2% nesta quinta-feira, atingindo uma máxima de uma semana, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou sobre "graves consequências" caso suas negociações sobre a Ucrânia com o presidente russo, Vladimir Putin, fracassem.

Há ainda um otimismo de que um provável corte na taxa de juros dos EUA no próximo mês poderia estimular a demanda por petróleo.

Os bancos centrais, como o Federal Reserve dos EUA, usam as taxas de juros para controlar a inflação. Taxas mais baixas reduzem os custos de empréstimos ao consumidor e podem impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$1,21, ou 1,8%, para fechar em US$66,84 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu US$1,31, ou 2,1%, para fechar em US$63,96.

Esses ganhos de preços tiraram ambos os índices de referência do petróleo do território tecnicamente sobrevendido pela primeira vez em três dias, e levaram o Brent ao seu maior fechamento desde 6 de agosto.

Na terça-feira, o Brent fechou em seu preço mais baixo desde 5 de junho e o WTI fechou em seu preço mais baixo desde 2 de junho, devido, em parte, aos dados baixistas sobre estoque e oferta da Administração de Informações sobre Energia dos EUA e da Agência Internacional de Energia. [EIA/S]

Trump disse nesta quinta-feira que achava que Putin estava pronto para fazer um acordo para acabar com sua guerra na Ucrânia, depois que o presidente russo aventou a possibilidade de um acordo sobre armas nucleares na véspera da cúpula no Alasca.

Mas, na quarta-feira, Trump ameaçou com "graves consequências" se Putin não concordar com a paz na Ucrânia, sem entrar em detalhes. Trump alertou sobre sanções econômicas se a reunião de sexta-feira for infrutífera.

A Rússia foi o segundo maior produtor de petróleo em 2024, atrás dos EUA, portanto, qualquer acordo que pudesse aliviar as sanções a Moscou provavelmente aumentaria a quantidade de petróleo russo disponível para exportação para os mercados globais.

Trump ameaçou decretar tarifas secundárias sobre os compradores de petróleo russo, principalmente China e Índia, se a Rússia continuar sua guerra na Ucrânia.

"A incerteza das negociações de paz entre os EUA e a Rússia continua a acrescentar um prêmio de risco de alta, uma vez que os compradores de petróleo russo podem enfrentar mais pressão econômica", disse a Rystad Energy em uma nota de cliente.

Alguns analistas, no entanto, permaneceram céticos quanto à possibilidade de Trump tomar medidas que possam interromper significativamente o fornecimento de petróleo.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Robert Harvey em Londres, Katya Golubkova em Tóquio e Siyi Liu em Cingapura)

