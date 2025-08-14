Topo

Notícias

Pesquisa aponta que 51% têm imagem negativa de Moraes e que 49% têm imagem positiva

São Paulo

14/08/2025 11h49

Conforme a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14, a imagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito do golpe de Estado, é negativa para 51% e positiva para 49%. No ranking dos 11 ministros do STF, Moraes é o que lidera a imagem positiva, ainda que esta seja superada em 2 pontos porcentuais pela imagem negativa.

O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, aparece em sexto lugar em imagem positiva, com 36%. Já 53% têm uma imagem negativa de Barroso.

O presidente eleito do STF, ministro Edson Fachin, que sucederá Barroso em setembro, tem 48% de imagem negativa e 32% de positiva.

O ministro que tem a maior imagem negativa no Supremo é Gilmar Mendes, com 56%.

Leia os índices de imagem positiva e negativa de cada ministro:

IMAGEM POSITIVA

Alexandre de Moraes - 49%

Cármem Lúcia - 46%

Flávio Dino - 46%

Cristiano Zanin - 41%

André Mendonça - 37%

Roberto Barroso - 36%

Edson Fachin - 32%

Luiz Fux - 31%

Dias Toffoli - 30%

Gilmar Mendes - 29%

Nunes Marques - 25%

IMAGEM NEGATIVA

Gilmar Mendes - 56%

Roberto Barroso - 53%

Alexandre de Moraes - 51%

Flávio Dino - 50%

Dias Toffoli - 50%

Cármem Lúcia - 49%

Edson Fachin - 48%

Cristiano Zanin - 48%

Luiz Fux - 46%

Nunes Marques - 44%

André Mendonça - 40%

A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Homem recebe alvará de soltura horas após morrer por espancamento em prisão

União Africana pede adoção de mapa-múndi que mostre verdadeiro tamanho do continente

Trump espera conseguir interrupção dos combates na Ucrânia em negociações com Putin, diz Rubio

Motta diz não ver ambiente para anistiar 'quem planejou matar pessoas'

Homem não consegue tirar aliança do dedo e é baleado por assaltante na Grande SP

Trump acha que Putin está pronto para fazer um acordo

Trump diz que é necessário ter cúpula trilateral com Zelensky para acordo sobre Ucrânia

Prefeitura de SP inicia processo de demolição do 'Caveirão', prédio no centro de SP

Trump diz que há '25%' de chance de cúpula com Putin fracassar

52,1% são contra prisão domiciliar de Bolsonaro e 51,2% rejeitam anistia, mostra pesquisa

Pesquisa aponta que 51% têm imagem negativa de Moraes e que 49% têm imagem positiva