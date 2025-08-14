'Perfeita para rodar na cidade', bicicleta está com 55% off; veja opiniões

O Guia de Compras UOL encontrou a bicicleta X32 da KRW, ideal para quem busca um meio de transporte para o dia a dia, passeios e até mesmo se aventurar em trilhas leves. Esse modelo está com desconto de 55%, custando R$ 838,44 na Magalu.

A bicicleta está disponível em diferentes cores e também tamanhos do quadro, que deve ser escolhido de acordo com a altura do ciclista. Confira mais informações sobre o modelo, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a KRW sobre a bicicleta

Equipada com um quadro em alumínio 6061, que promete mais leveza no pedal

Possui abraçadeira de selim alumínio e alavancas EZ-fire

Com aro 29 de parede dupla e caixa de direção semi-integrada

Câmbio dianteiro e traseiro são importados, segundo o fabricante

Pedal de nylon e guidão de alumínio

Conta com pedivela triplo reto, canote de selim com carrinho e corrente index

Indicada para usar em passeios e trilhas leves

Disponível em diferentes cores e tamanho de quadro

O que diz quem comprou

Na Magalu, há quase 2 mil avaliações dos consumidores, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios dos consumidores são a qualidade e acabamento das peças, além do ótimo custo-benefício da bicicleta.

A bike chegou bem embalada, sem arranhões e com ótimo acabamento. Satisfação demais. Márcio

Simplesmente perfeita, comprei de presente para meu filho de Dia das Crianças e chegou no prazo. Ele amou, a bicicleta é linda e é feita de um material de excelente qualidade. É maior do que eu esperava, superou minhas expectativas. Thais

Bicicleta de qualidade. Ela já vem pré-montada, somente necessitando da instalação de alguns componentes simples, porém para a regulagem dos freios e câmbio é melhor fazer com um profissional. Nota 10/10. Perfeita para rodar pela cidade e para fazer entregas. Francisco

Muito boa a bicicleta, bem leve e o custo-benefício foi ótimo. Meu filho amou. Sara

Pontos de atenção

Por outro lado, há compradores que criticam problemas no câmbio, além da falta de peças, como os cabos de freio, além de avarias no quadro da bicicleta.

A bicicleta é bonita, mas eu não gostei porque não veio os cabos de freio. Maria

A bicicleta é conforme o anúncio, porém o cabo das marchas do câmbio veio curto e a parte onde instala o disco de freio vem sem um dos furos, prejudicando a instalação. Priscila

Bicicleta bonita, porém um dos passadores de marcha não funciona e a roda de trás está fazendo barulho. Estefani

A bicicleta é bonita, porém veio com a catraca torta e alguns arranhões no quadro/amortecedor. Adrian

