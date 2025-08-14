Alvo da PF, prefeito de São Bernardo é afastado e terá de usar tornozeleira

O prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima (Pode), foi afastado do cargo na manhã de hoje, após uma operação da Polícia Federal.

O que aconteceu

Prefeito terá de usar tornozeleira eletrônica. A medida cautelar foi determinada pela Justiça, como uma alternativa após a PF solicitar a prisão de Lima. O afastamento do cargo é, a princípio, por um ano. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo UOL com fontes na PF.

Presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo também é alvo da PF. Danilo Lima, que é primo do prefeito, está entre os investigados, além do suplente de vereador Ary José Oliveira (PRTB).

O prefeito é suspeito de ligação com um servidor que foi alvo da PF em julho — com esse suposto aliado foram encontrados R$ 14 milhões em espécie no mês passado. Segundo a Polícia Federal, as investigações sobre o esquema de corrupção começaram após a apreensão do dinheiro, e o servidor é considerado foragido.

Uma análise feita no celular do servidor em questão mostrou que o homem faria pagamentos de contas do prefeito e da família dele. Também há indícios de pagamento de propina para contratos com empresas de obra, saúde e manutenção do município, segundo informações da TV Globo.

Mais dinheiro foi apreendido hoje. Segundo apurou o UOL, houve apreensões em buscas realizadas pelos agentes, e o valor ainda não foi divulgado pois será contabilizado. Os mandados determinados pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) foram cumpridos pela PF em cinco cidades: São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. A quantidade de servidores envolvidos no esquema não foi divulgada até o momento.

Prefeitura de São Bernardo do Campo não se pronunciou até o momento. O UOL procurou a gestão de Lima, e o texto será atualizado quando houver posicionamento. O Podemos, partido do prefeito, e a Câmara dos Vereadores também foram procurados pela reportagem.