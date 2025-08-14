ONU pede que Israel interrompa avanço de assentamento que acabaria com perspectivas da solução de dois Estados

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Organização das Nações Unidas fez um apelo para Israel reverter sua decisão de começar a trabalhar em um assentamento há muito adiado que dividiria a Cisjordânia e a separaria de Jerusalém Oriental, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, nesta quinta-feira.

"Isso acabaria com as perspectivas de uma solução de dois Estados", disse Dujarric aos repórteres.

"Os assentamentos vão contra a lei internacional... e reforçam ainda mais a ocupação."

(Reportagem de Michelle Nichols)