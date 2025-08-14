Topo

Notícias

ONU aponta fome "catastrófica" em Israel

Reuters
Imagem: Reuters
do UOL

do UOL

14/08/2025 21h08

Fome catastrófica em Gaza

  • ONU alerta: O Programa Mundial de Alimentos diz que a fome em Gaza é "catastrófica": cerca de 40 mil bebês estão desnutridos e o ministério local relatou mais quatro mortes por fome, somando 239 vítimas.
  • Israel nega: O órgão Cogat diz não ver "desnutrição generalizada", contestando dados de Gaza, enquanto Reino Unido e outros países cobram corredores de ajuda e criticam o bloqueio.
  • Contexto: A ONU teme que a fome vire genocídio; ONGs relatam crianças desnutridas sem acesso a água ou remédios. Leia reportagem (em inglês) no site da Al Jazeera.

Trump diz que Putin fará acordo

  • Às vésperas: Na véspera da cúpula no Alasca, Trump afirmou que Putin está pronto para "fazer um acordo" sobre a guerra na Ucrânia.
  • 'Queria tudo': À Fox News, ele disse que o líder russo queria o "todo" do território ucraniano, mas aceita negociar por causa de sua relação pessoal.
  • Cautela: A reunião busca discutir cessar-fogo; Kiev rejeita ceder territórios e aliados acompanham com apreensão.

Israel amplia assentamentos na Cisjordânia

  • Plano E1: Belazel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, aprovou 3.401 casas na área E1 e disse que o projeto "enterra a ideia de um Estado palestino".
  • Impacto: A expansão cortaria a Cisjordânia em dois, inviabilizando a contiguidade palestina e provocando críticas da ANP e da ONU.
  • Contexto: A medida agrada à direita israelense e ignora pedidos dos EUA para frear assentamentos.

Mercenários no Haiti

  • Empresa controversa de segurança: A nova empresa de segurança de Erik Prince, fundador da Blackwater, enviará centenas de combatentes dos EUA, Europa e El Salvador para lutar contra gangues no Haiti. A missão, parte de um acordo de 10 anos com o governo, visa retomar territórios e estradas, utilizando snipers, helicópteros e especialistas em inteligência. Críticos, no entanto, alertam que a presença da força privada irá minar a polícia haitiana e a força de segurança da ONU, representando um "severo revés institucional" para o país. Leia reportagem (em inglês) no The Guardian.

Calor extremo em montanhas de lixo na Índia

  • Calor e lixo: No lixão de Ghazipur, em Nova Déli, catadores enfrentam 70 °C dentro da montanha de 65 m.
  • Saúde em risco: Gases tóxicos causam asma e infecções; o calor reduz a renda e obriga a escavar mais fundo em busca de recicláveis. Leia reportagem (em inglês) no site da BBC.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Conversas sobre poluição por plástico vão para a prorrogação enquanto países pressionam por avanço tardio

ONU aponta fome "catastrófica" em Israel

Moraes pede data a Zanin para julgamento de Bolsonaro

Caso Hytalo Santos expõe falhas na proteção infantil, diz Luciana Temer

Rei Charles vai liderar comemorações do 80º aniversário do Dia da Vitória

Aposta de Curitiba (PR) acerta Lotofácil e leva R$ 1,4 milhão; veja dezenas

Ninguém acerta Timemania e prêmio vai a R$ 16 milhões; veja números e time

Agora na MLS, Thomas Müller quer seguir conquistando títulos

'Que se faça justiça', clama irmã de Miguel Uribe após seu assassinato na Colômbia

Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 2,9 milhões; veja números sorteados

Robinho, Thiago Brennand e hacker: SP vai transferir presídio dos famosos