Núcleo do PPI dos EUA sobe 0,9% em julho ante junho e avança 3,7% na comparação anual

14/08/2025 09h37

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos subiu 0,9% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,7% em julho.

Os resultados do mês passado vieram bem acima das expectativas de analistas, que previam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,9%.

