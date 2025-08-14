Nubank registra aumento de 42% no lucro líquido no 2º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Nu Holdings, empresa listada que opera o Nubank, divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido de US$637 milhões no segundo trimestre, um aumento de 42% em relação ao ano anterior em uma base neutra de câmbio.

A empresa, que tem cerca de 123 milhões de clientes no Brasil, Colômbia e México, relatou receita líquida de US$3,7 bilhões entre abril e junho, um aumento de 40% em relação ao ano anterior.

O diretor financeiro Guilherme Lago disse à Reuters que o aumento do lucro foi impulsionado pela alavancagem operacional e pelo crescimento da receita, mas notou que as causas desse crescimento estão começando a mudar.

"Se nos últimos três a cinco anos grande parte do crescimento da receita veio de colocar mais clientes para dentro de casa, nos próximos três a cinco anos, no Brasil, grande parte do crescimento da receita virá de aumentar a profundidade do nosso relacionamento com esses clientes, ou seja, aumentar a receita média por cliente", disse Lago.

O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do Nubank, um indicador de lucratividade, atingiu 28%, igualando o nível divulgado no ano anterior.

A carteira de crédito expandida cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre, para US$27,3 bilhões, à medida que os empréstimos pessoais continuam ganhando espaço na carteira do banco, cuja maior parte é formada por cartão de crédito.

Enquanto isso, a taxa de inadimplência entre 15 e 90 dias foi de 4,4%, queda de 0,3 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre. Por outro lado, a taxa de inadimplência acima de 90 dias atingiu 6,6%, alta de 0,1 ponto percentual no mesmo período, reflexo de movimento na taxa de curto prazo no trimestre anterior e seguindo um padrão sazonal, segundo o Nubank.

((Tradução Redação Rio de Janeiro))

