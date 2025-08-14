Nostalgia? Jogo de louças Duralex marrom é vendido por até R$ 50 mil na web

Os jogos de pratos, xícaras e vasilhas de vidro marrom (âmbar) da Duralex marcaram época e se tornaram parte da memória afetiva de muitos brasileiros.

Embora a versão em âmbar não seja mais fabricada no país, a marca segue produzindo peças em vidro transparente e azul. Fora de linha, um conjunto original na cor âmbar pode alcançar até R$ 50 mil em anúncios na internet.

Por quanto é vendido na internet?

'Relíquia' por até R$ 50 mil o conjunto. O jogo usado com 17 peças pratos, travessas e tigelas de sobremesa de vidro marrom é anunciado por R$ 50 mil no site Mercado Livre, quase R$ 3.000 a peça.

Já no site OLX, um jogo parecido sai por R$ 43 mil. O conjunto — também com pratos, travessas, xícaras e copos — é anunciado pelo número de série e, segundo o vendedor, foi fabricado na França.

Conjunto de louças Duralex é vendido por R$ 43 mil no site OLX Imagem: Reprodução

Pratos, travessas e xícaras podem sair entre R$ 40 e R$ 60 a unidade. O cálculo foi feito com base em anúncios de jogos menores ou produtos vendidos separadamente.

Se fossem fabricados e vendidos hoje, custariam de R$ 8 a R$ 10. Em 2010, os pratos Duralex âmbar fabricados no Brasil eram vendidos por entre R$ 3 e R$ 4. A estimativa considera estes valores atualizados pela inflação do período.

Preços dos produtos antigos superam os novos. Um jogo de jantar com 24 peças custa entre R$ 189 e R$ 217 na loja oficial da Nadir. Eles são vendidos no modelo branco, transparente e azul. Na França, onde ainda são vendidos produtos âmbar, um conjunto de xícaras de 6 unidades com píres sai por 20 euros (R$ 106), ou um conjunto de 6 pratos de sobremesa por 11,78 euros (R$ 63). A loja oficial da Duralex vende para Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Além dos vidros marrons, há tons de azul, cinza, verde e roxo.

Por que valorizou?

Retorno da identidade brasileira. A coordenadora da graduação em Design de Produto e Serviço na Istituto Europeo di Design (IED Brasil), Graziela Nivoloni, afirma que há um um "retorno" dos produtos que marcaram a identidade brasileira:

A gente vê a arte e o artesanato brasileiro ocupando lugares que estavam antes destinados a peças internacionais. Começamos a recuperar esses itens e dar esse destaque a tudo aquilo que de alguma maneira fez parte desse cenário da Casa Brasileira simples popular, está ganhando luz, está ganhando esses espaços, acho que isso é muito valioso.

Graziela Nivoloni, coordenadora da graduação em Design de Produto e Serviço na Istituto Europeo di Design (IED Brasil).

só tenho pensando nisso ultimamente. o que eu faria por um conjuntinho duralex âmbar agora... pic.twitter.com/F3U9oio8hq -- (@yrlocalcatlady) June 30, 2023

O que aconteceu com a marca?

Pratos da Duralex já eram vendidos no Brasil desde 1950. A marca original é francesa e fazia parte do grupo Saint-Gobain. Anúncios da metade do século passado mostram que os produtos importados eram vendidos nas antigas lojas Mappin. Em 1961, a Duralex passou a tingir os vidros.

Marca fez sucesso anunciando ser 'inquebrável'. Os vidros das louças Duralex são do tipo temperado, 2,5 vezes mais resistentes do que vidro comum, segundo a empresa na França. Eles também aguentam uma ampla variação de temperatura, de -20 ºC a 100 °C. Quando quebrados, se estilhaçam em pedaços pequenos, reduzindo o risco de acidentes.

Produtos da China afetaram negócios. Apesar de serem itens baratos, os produtos da Duralex sofriam com a concorrência de produtos da China.A crise veio para a Duralex no Brasil e para a Duralex na França, que chegou a ser colocada em liquidação compulsória em 2008. Na época, a francesa foi salva por um investidor franco-britânico, informou o Le Monde.

Duralex foi comprada pela Nadir Figueiredo em 2011. No Brasil, ela pertencia à Santa Marina, que também detinha os direitos da marca Marinex. Em 2011, a Nadir Figueiredo comprou a concorrente Santa Marina, trazendo para si o portfólio da rival.

Produtos âmbar saíram de linha em 2012. Um ano depois da aquisição, a Nadir encerrou a produção dos vidros marrons. No Brasil, os pratos marrons não são mais fabricados. Quem quiser um novo original tem que comprar na França.

Utensílios transparentes e azuis entraram no portfólio. A Nadir Figueiredo afirma que não tem planos para produção dos vidros âmbar, mas que está "sempre atenta às tendências do mercado".

Empresa vendida por mais de R$ 800 milhões. Desde 2019 a Nadir Figueiredo pertence ao grupo norte-americano de private equity HIG Capital, que comprou a companhia por mais de R$ 836 milhões. Na França, a marca pertence agora à International Cookware.

* Com informações de reportagem publicada em 24/07/2023.