MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

O MP-SP denunciou hoje o policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida pela morte de Guilherme Dias Santos Ferreira com um tiro na cabeça em São Paulo, no mês passado.

O que aconteceu

Órgão também pediu a prisão preventiva do policial. "Demonstrando total descompasso com sua honrada função pública, matou, pelas costas, um trabalhador (Guilherme) que corria para pegar um ônibus, simplesmente por acreditar que ele poderia ser um roubador", escreveu o promotor Everton Luiz Zanella.

MP-SP solicitou a cassação da fiança paga pelo policial para ser liberado após prisão em flagrante. "Foi incorretamente aplicada pela autoridade policial, pois é óbvio, desde o início, que a conduta é dolosa e jamais culposa", argumentou o promotor.

Órgão também pediu: exame de corpo de delito de outra vítima atingida pelo policial na ocorrência e extração das mensagens do aparelho enviadas e recebidas por ele no dia do crime, além de outras solicitações.

O UOL tenta contato com a defesa do policial. O espaço está aberto para manifestação.

Morto por engano

Guilherme foi morto por engano em Parelheiros, zona sul de São Paulo, aponta investigação. Ele trabalhava como marceneiro em uma fábrica de camas e havia acabado de sair do trabalho. A vítima foi atingida pelos disparos quando estava a caminho do ponto de ônibus.

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho.

Ao lado do corpo foram encontrados uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.