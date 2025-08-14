MPRJ pede prisão preventiva de trio acusado de dopar turistas britânicos

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou e pediu a prisão preventiva de três mulheres acusadas de dopar e aplicar golpe "boa noite, Cinderela" em dois turistas britânicos na última semana. O MPRJ também solicitou indenização de R$ 30 mil a eles.

O que aconteceu

Prisão preventiva por histórico de crime. As três mulheres foram denunciadas por roubo com violência imprópria, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa. Elas também já teriam participado de delitos semelhantes. A Justiça ainda vai analisar o pedido de prisão do trio.

Indenização de R$ 30 mil. A Promotoria pediu ainda que as três indenizem Mihailo Petrovic e Diego Bravo em R$ 30 mil para cada um por danos materiais e morais.

Bebidas adulteradas. O crime aconteceu na última sexta. Os turistas conheceram o trio durante um evento na Lapa e foram convidados por elas a conhecerem a praia de Ipanema. No trajeto, feito em um táxi, eles foram dopados ao ingerirem caipirinhas com "boa noite, Cinderela", ficando desorientados e sonolentos.

Caso foi gravado e repercutiu. Uma testemunha conseguiu filmar os dois turistas cambaleando e caindo na orla da praia e o trio fugindo de táxi. As gravações auxiliaram a polícia no reconhecimento das acusadas.

Celulares e dinheiro roubados. Os jovens tiveram os telefones levados por elas, além de 2.100 mil libras (cerca de R$ 15 mil reais) tirados das contas bancárias. Segundo o MPRJ, as acusadas repetiram o mesmo modus operandi de crimes anteriores. De acordo com o MP, parte do valor foi usado para comprar criptomoedas e outra parte transferida em quatro operações. As denunciadas tentaram ainda transferir uma quantia de 16 mil libras (cerca de R$ 117 mil), mas não conseguiram por exigência de reconhecimento facial.