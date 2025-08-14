MP-PE faz busca em empresas suspeitas de desvio na gestão João Campos

Topo

Gestão do prefeito João Campos assinou contratos com empresas investigadas pelo MP-PE - Wilson Castro/W9 PRESS/Folhapress
Gestão do prefeito João Campos assinou contratos com empresas investigadas pelo MP-PE Imagem: Wilson Castro/W9 PRESS/Folhapress
14/08/2025 14h50

O MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) executou nesta quinta-feira (14) mandados de busca e apreensão em endereços de empresas suspeitas de participar de esquema de desvio de dinheiro que seria destinado a obra de recuperação de prédios públicos.

A operação mira contratos assinados pela empresa com a Prefeitura do Recife (PE), na gestão do prefeito João Campos (PSB). Os MPs de Minas Gerais e do Maranhão também participaram da operação.

O que aconteceu

A investigação foi revelada pelo UOL em maio. Segundo a reportagem, empresas assinaram contratos suspeitos de irregularidades com a Prefeitura do Recife por meio de um modelo que permitia a contratação sem passar por uma licitação própria, a execução de serviços por empresa diferente da que foi contratada, a possibilidade de pagamentos duplicados.

Operação foi autorizada pela Justiça de Pernambuco, e o caso corre em sigilo. Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, em Recife e Paulista, em Pernambuco; Belo Horizonte, Pouso Alegre, João Pinheiro, Montes Claros e Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais; e Chapadinha, no Maranhão.

Esquema envolve milhões de reais. De acordo com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-PE, as atas de preços investigadas se referem à contratação de diversos itens e serviços de correção e manutenção predial, que somam mais de R$ 500 milhões.

Sede da Sinarco foi alvo da operação. Construtora tem R$ 119 milhões em contratos com a Prefeitura do Recife, não tem sede ou funcionários na cidade, mas em João Pinheiro, no norte de Minas. Policiais apreenderam computadores e documentos na sede da companhia, em Minas.

Em nota, a Sinarco disse que "afirma seu compromisso com a transparência e permanece à disposição das autoridades para fornecer quaisquer documentos ou informações que possam contribuir com a investigação".

A Prefeitura do Recife foi procurada, mas não se pronunciou até a publicação desta reportagem.

Em maio deste ano, ao ser questionada pelo UOL sobre o início das investigações sobre a Sinarco, a prefeitura negou haver irregularidades e registrou que as contratações "seguiram rigorosamente a legislação, com foco na legalidade, eficiência e economia".

Esquema é conhecido como "barriga de aluguel"

Segundo o Gaeco, modelo de contratação das empresas é chamado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) de "barriga de aluguel": são registradas atas de preços nas licitações que permitem a contratação de serviços ou compra de produtos desnecessários, de maneira que permite a adesão de empresas que não participaram da licitação.

Quantidade de "caronas" chamou atenção. De acordo com o Gaeco, uma das principais características desse esquema é a alta quantidade de empresas que se registram nas atas sem terem participado da concorrência inicial. São as chamadas "caronas".

MP investiga suspeita de pagamentos em duplicidade. Investigadores identificaram pagamentos a diferentes fornecedores da prefeitura de Recife por um mesmo serviço de engenharia.

