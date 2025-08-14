A MP (medida provisória) do Tarifaço, que leva o nome oficial de MP do Brasil Soberano, é um conjunto amplo e estruturado de medidas compensatórias às empresas diretamente afetadas pelas sanções impostas ao Brasil, sob a forma de tarifas de importação de 50%.

Dar tempo às empresas afetadas para reorganizarem a produção, e redefinirem mercados, incluindo recuperar condições de competição no próprio mercado americano, é o principal objetivo do pacote.

Garantir recursos, com linhas de crédito a juros camaradas, acesso a fundos específicos, adiamento do recolhimento de tributos federais, redução de alíquotas de impostos e suporte a seguros contra quebras nas exportações são os caminhos oferecidos.

O pacote inclui ainda a possibilidade de que o governo compre produção excedente pós-tarifaço, principalmente alimentos, destinando-a a programas sociais.

A principal contrapartida exigida das empresas que se beneficiem das concessões do pacote é a da manutenção de empregos. Para isso, a MP do Tarifaço criou uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego, com braços regionais, que não se sabe ainda como será estruturada e como atuará.

Uma das primeiras críticas ao pacote de auxílio é o de que as concessões foram excessivas — ao mesmo tempo em que setores afetados reclamaram da falta de mais incentivos. Mas, como não é possível antecipar se, com o tempo, o imprevisível presidente americano, Donald Trump, vai escalar ou recuar em sua guerra tarifária contra o Brasil, a avaliação crítica do tamanho do pacote é afoita.

Trump pode avançar, se achar que sua tentativa de interferência na política brasileira ou o esforço para bloquear os Brics deve ser reforçada. Veja-se a sobretarifa aplica à Índia por comprar petróleo da Rússia e, ontem, o cancelamento de vistos americanos de brasileiros vinculados ao programa Mais Médicos.

Mas Trump, conhecido por recuar, pode também aliviar as sobretaxas, caso se confirmem daqui a pouco as projeções de que as sobretaxas às importações vão levar a economia americana a uma situação de estagflação.

Até aqui, de todo modo, consolidam-se as projeções de que, se não devem ser considerados desprezíveis, os impactos do tarifaço são limitados. É essa percepção que alimenta as conclusões de que o pacote exagera,



Um levantamento do Cedeplar (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional), que abriga os cursos de pós-graduação da Faculdade de Economia, na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o mais completo até aqui publicado, que procurou medir não apenas os impactos diretos sobre exportadores, mas seus efeitos líquidos, considerando a reorganização que as tarifas de Trump tendem a provocar no comércio internacional global, indica os seguintes efeitos líquidos do tarifaço, no acumulado de dois anos:

Redução de R$ 12 bilhões a R$ 31 bilhões (0,1% a 0,26%) no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, dependendo do conjunto de tarifas aplicadas ao resto do mundo;

Perdas de 57 mil a 188 mil empregos;

Contração de US$ 4,2 bilhões nas exportações brasileiras totais (valor líquido resultado de perdas de US$ 8,8 bilhões, compensados por ganhos de US$ 4,6 bilhões, depois dos rearranjos no comércio exterior global).

Cálculos do governo estimam que o tarifaço de Trump, depois das isenções da sobretaxa de 40% aplicadas a partir de agosto — acumuladas com os 10% já aplicados anteriormente —, atingem pouco menos de 40% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Com o restante da pauta tarifada em 10%, a tarifa média para as exportações aos EUA ficaram em torno de 30%. Trata-se de sobretaxa ainda altíssima, capaz de inviabilizar vendas no mercado americano, para determinados produtos menos essenciais ao consumidor americano ou com concorrência mais forte de outros fornecedores.

Nem bem as medidas foram divulgadas, já apareceram temores de que o pacote da MP do Tarifaço possa complicar a política monetária — pela oferta de crédito a juros subsidiados, aquecendo a economia — e, principalmente, a política fiscal.

Teme-se que o diferimento de tributos, assim como o ressarcimento antecipado de créditos tributários e aportes a fundos específicos, configurem novos dribles nas regras do arcabouço fiscal. Não se pode esquecer, porém, que o dinheiro público concedido ao setor privado para manter produção e empregos, se bem administrado, tende a retornar sob a forma de aumento nos tributos recolhidos, com efeito líquido fiscal menor.

O governo Lula está tentando fazer do limão do tarifaço uma limonada de apoio ao setor privado atingido pela política econômica aleatória e disruptiva de Trump. A ver se a coisa vai funcionar dentro dos nobres objetivos que se propõe alcançar ou se, como em outros casos, acabará apenas perpetuando transferências de dinheiro do contribuinte sem as necessários contrapartidas para o país.