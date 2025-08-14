Topo

Notícias

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato à distância

Brasília

14/08/2025 12h27

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que "não existe mandato à distância" ao se referir ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, na manhã desta quinta-feira, 14.

"Eu tenho dito que não existe mais ou menos deputado, existe o deputado. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos cumprir o papel que ele acha correto, ele sabia que era incompatível o exercício parlamentar", disse Motta.

O presidente da Câmara também afirmou, por outro lado, que Eduardo não pode ser "prejudicado diante de suas prerrogativas" por estar em um ambiente de disputa.

Motta disse que o parlamentar tem direito de defender a inocência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, mas declarou que trabalhar contra o Brasil "não é razoável" e que as atitudes trazem "prejuízos consideráveis" para empresas e brasileiros. "Temos total discordância", declarou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Marina minimiza ausência dos EUA na COP30: país já ficou de fora antes e processos avançaram

Motta diz querer dar resposta imediata à adultização de crianças com projeto que veio do Senado

Trump já admite '25% de chance' de encontro com Putin no Alasca fracassar

Gilmar Mendes disse que Lava Jato praticou tortura, e não equipe de Moraes

Vice-prefeita e PM assumirá prefeitura de São Bernardo do Campo

Motta: Corregedoria precisa ser firme com quem teve papel central em obstrução inadmissível

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato à distância

'Caçador de répteis' captura píton de quase 5 metros em prédio residencial

Motta diz ver hoje questão do fim do foro privilegiado com 'muita preocupação'