Motta diz querer dar resposta imediata à adultização de crianças com projeto que veio do Senado

Brasília

14/08/2025 12h36

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que quer dar prioridade na semana que vem para a tramitação de um projeto contra a "adultização" de crianças. As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira, 14.

"Queremos dar resposta imediata à 'adultização' de crianças com o projeto que veio do Senado", disse Motta.

A matéria em questão está sob a relatoria do deputado federal Jadyel Alencar (Republicanos-PI).

