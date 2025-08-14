Topo

Notícias

Homem recebe alvará de soltura horas após morrer por espancamento em prisão

Cela do Ceresp Gameleira em imagem de arquivo - Tiago Ciccarini/Agência Minas
Cela do Ceresp Gameleira em imagem de arquivo Imagem: Tiago Ciccarini/Agência Minas
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 12h19

Um homem de 42 anos morreu dentro de uma unidade prisional em Belo Horizonte horas antes de receber alvará de soltura.

O que aconteceu

Otto Luiz Soares foi encontrado com sinais de espancamento dentro de uma cela no Ceresp Gameleira na manhã da terça-feira. Ele foi levado ao Hospital Odilon Behrens e morreu por volta das 12h, segundo ocorrência policial.

Relacionadas

'Comete um crime e vai treinar?': veja trechos da audiência de empresário

Após 65 anos, SP vai demolir 'Caveirão', e dono terá de pagar R$ 6 milhões

MPRJ pede prisão preventiva de trio acusado de dopar turistas britânicos

Alvará de soltura de Otto foi emitido às 18h da terça-feira, seis horas após a morte dele ser constatada. Ele morreu em decorrência de agressões e de uma possível intoxicação, segundo informações preliminares da polícia.

O homem tinha sido preso dois dias antes, no domingo, por colocar fogo nas roupas da mãe em casa. A mulher disse à polícia que não estava no local no momento do ocorrido, mas que vizinhos chamaram a polícia e prenderam o filho dela em flagrante.

Mãe contou à polícia que Otto era esquizofrênico e viciado em crack. Segundo o depoimento da mulher, o filho já tinha ateado fogo no próprio quarto e vendia objetos pessoais para manter o vício.

Juiz decidiu pela liberdade provisória porque ele era réu primário, porque mãe não quis prestar queixa e por ele não mostrar risco à ordem pública. À Justiça, a mãe do homem afirmou que queria "continuar buscando a internação involuntária de Otto por intermédio de sua advogada, por considerá-lo uma pessoa que necessita de tratamento de saúde".

Otto dividia a cela com mais 13 pessoas quando foi achado inconsciente. O UOL buscou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para saber se algum procedimento administrativo foi aberto, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento. A Defensoria Pública, que representou o homem na audiência de custódia, também foi procurada. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

MP-RJ denuncia e pede prisão de trio de mulheres que dopou e roubou ingleses no Rio

Macron pede texto à altura da urgência para tratado sobre plásticos

Ex-diretor de estatal mexicana Pemex é detido nos EUA por caso Odebrecht

Justiça de SP determina quebra de sigilo de 233 perfis que chamaram Felca de pedófilo

Caso Ultrafarma e Fast Shop: esquema envolvia mais empresas, diz promotor

EUA e Paraguai assinam acordo sobre pedidos de asilo

Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 88,7 mil t, aponta USDA

51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro, aponta Datafolha

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Marina minimiza ausência dos EUA na COP30: país já ficou de fora antes e processos avançaram

CK Hutchison diz que atraso na venda dos portos do Canal do Panamá não é 'problemático'