Homem recebe alvará de soltura horas após morrer por espancamento em prisão
Um homem de 42 anos morreu dentro de uma unidade prisional em Belo Horizonte horas antes de receber alvará de soltura.
O que aconteceu
Otto Luiz Soares foi encontrado com sinais de espancamento dentro de uma cela no Ceresp Gameleira na manhã da terça-feira. Ele foi levado ao Hospital Odilon Behrens e morreu por volta das 12h, segundo ocorrência policial.
Alvará de soltura de Otto foi emitido às 18h da terça-feira, seis horas após a morte dele ser constatada. Ele morreu em decorrência de agressões e de uma possível intoxicação, segundo informações preliminares da polícia.
O homem tinha sido preso dois dias antes, no domingo, por colocar fogo nas roupas da mãe em casa. A mulher disse à polícia que não estava no local no momento do ocorrido, mas que vizinhos chamaram a polícia e prenderam o filho dela em flagrante.
Mãe contou à polícia que Otto era esquizofrênico e viciado em crack. Segundo o depoimento da mulher, o filho já tinha ateado fogo no próprio quarto e vendia objetos pessoais para manter o vício.
Juiz decidiu pela liberdade provisória porque ele era réu primário, porque mãe não quis prestar queixa e por ele não mostrar risco à ordem pública. À Justiça, a mãe do homem afirmou que queria "continuar buscando a internação involuntária de Otto por intermédio de sua advogada, por considerá-lo uma pessoa que necessita de tratamento de saúde".
Otto dividia a cela com mais 13 pessoas quando foi achado inconsciente. O UOL buscou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para saber se algum procedimento administrativo foi aberto, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento. A Defensoria Pública, que representou o homem na audiência de custódia, também foi procurada. O espaço será atualizado se houver posicionamento.