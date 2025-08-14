Morre segundo voluntário no combate a incêndio florestal na Espanha

MADRI (Reuters) - Um segundo bombeiro voluntário que sofreu queimaduras graves enquanto lutava contra um incêndio florestal na província de León, no norte da Espanha, morreu em decorrência dos ferimentos, disse uma autoridade do governo na quinta-feira, enquanto vários incêndios continuavam em todo o país.

Hoje lamentamos a morte de outro membro da equipe de combate a incêndios em León", escreveu Nicanor Sen, representante do governo nacional em Castela e León -- a maior região da Espanha -- em um post no X.

A mídia local identificou a vítima como Jaime Aparicio, de 37 anos, que sofreu queimaduras em 85% do corpo depois de ficar preso com outro voluntário entre duas frentes perto da cidade de Nogarejas, enquanto tentavam criar barreiras.

Seu colega Abel Ramos, 35 anos, morreu na terça-feira, a sexta vítima fatal ligada a incêndios florestais na Espanha este ano. Na segunda-feira, um outro incêndio matou um homem nos arredores de Madri.

Cerca de duas dúzias de incêndios continuavam a assolar a Espanha na quinta-feira, alimentados pelo vento e pelo calor extremo. Cerca de 9.500 pessoas foram retiradas de suas cidades e centenas receberam ordens para ficar em casa.

Pelo menos 14 estradas foram bloqueadas, de acordo com a autoridade de trânsito DGT, e os trens entre Madri e o noroeste da Galícia permaneceram suspensos, informou a operadora ferroviária Adif.

A Espanha pediu ajuda aos parceiros europeus para combater os incêndios, solicitando dois aviões de bombardeio de água Canadair.

O fogo afetou cerca de 440.000 hectares na zona do euro até agora em 2025, o dobro da média para o período desde 2006, de acordo com o Centro de Pesquisa Conjunta do Centro de Ciências da UE.

Os cientistas dizem que a mudança climática exacerba o risco de incêndios florestais na região do Mediterrâneo devido às condições mais quentes e secas.

Na Espanha, as chuvas recordes desta primavera, após uma seca prolongada, aceleraram o crescimento da vegetação, incluindo a vegetação rasteira que se torna altamente combustível em um verão seco.

(Reportagem de David Latona)