Líder de acampamento no 8/1 rompe tornozeleira e foge do país, diz advogado

Diego Ventura (ao centro, de camiseta da seleção), foi filmado nos ataques aos três Poderes no 8 de Janeiro - Reprodução
Diego Ventura (ao centro, de camiseta da seleção), foi filmado nos ataques aos três Poderes no 8 de Janeiro Imagem: Reprodução
Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 17h02Atualizada em 14/08/2025 17h18

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão de Diego Dias Ventura, condenado por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro, após o rompimento da tornozeleira eletrônica. Segundo a defesa, ele fugiu do país.

O que aconteceu

Mandado de prisão foi emitido na terça-feira (12). Em 6 de agosto, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou ao ministro que Ventura rompeu a tornozeleira eletrônica no dia 1º de julho e que o equipamento estava desligado desde então.

Um dia antes, Ventura foi condenado pelo STF. A Primeira Turma determinou 14 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

A defesa diz que ele deixou o Brasil. O advogado Geovane Veras Pessoa afirmou ao UOL que o mandado de prisão não foi cumprido porque seu cliente "está refugiado em um país onde há respeito à liberdade e à democracia." Questionado sobre qual o país, o advogado disse: "Ele não me informou e nem eu quis saber".

A Secretaria de Administração Penitenciária diz que fez várias tentativas de contato com o réu. Ele estava em liberdade provisória, mas tinha que comparecer semanalmente ao juízo, usar tornozeleira eletrônica e não podia sair de casa à noite ou aos fins de semana.

Moraes afirmou que Ventura está em "local incerto e não sabido" e decretou prisão preventiva. "O acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo plenário do STF, revelando seu completo desprezo por esta Suprema Corte e pelo Judiciário", diz a decisão.

Ventura é apontado como um dos líderes do acampamento instalado em frente ao QG do Exército em Brasília. Segundo a PF, ele ficou cerca de 50 dias no local, atuou na organização e contribuiu com arrecadações financeiras para a manutenção da estrutura.

Ele também participou das invasões do 8 de Janeiro. Ao entrar na sede do STF, fez uma ligação de vídeo no WhatsApp na qual disse: "Missão dada, missão cumprida".

Defesa alega que a ação penal "está toda viciada, maculada de nulidades absolutas". O advogado criticou o STF, que classificou como um tribunal de exceção e violador de direitos humanos. "Diego teve seus direitos vilipendiados por uma Corte que deveria zelar pelo cumprimento da nossa Carta Magna", acrescentou.



