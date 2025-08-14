Topo

Notícias

Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

O ministro do STF Alexandre de Moraes - Werther Santana - 11.ago.2025/Estadão Conteúdo
O ministro do STF Alexandre de Moraes Imagem: Werther Santana - 11.ago.2025/Estadão Conteúdo
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 19h07Atualizada em 14/08/2025 19h19

O ministro do STF Alexandre Moraes pediu para que o presidente da Primeira Turma da Corte, Cristiano Zanin, marque o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de demais réus.

O que aconteceu

Moraes fez o pedido um dia após as defesas apresentarem as alegações finais. O julgamento se refere aos réus do núcleo 1, definido pelo ministro como grupo "crucial" da suposta trama golpista. Ao todo, os documentos enviados pelos advogados têm 1.183 páginas.

As defesas pediram a absolvição dos réus e pediram anulação da delação de Mauro Cid. O ex-tenente-coronel foi citado 260 vezes pelos réus. Além de Bolsonaro, fazem parte desse núcleo o general Braga Netto, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), Almir Ganier, o ex-ministro Anderson Torres e os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.

O julgamento ocorre na Primeira Turma, composta por cinco ministros. São eles: Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e o presidente Cristiano Zanin —este último responsável por marcar a data do julgamento.

No julgamento, Moraes fará a leitura de seu relatório. A PGR (Procuradoria-Geral da República) faz suas manifestações e os advogados dos réus têm uma hora para fazer suas defesas. Depois desse trâmite, o relator apresenta seu voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da Turma por último.

Texto em atualização

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Ministro de Israel anuncia plano para acelerar colonização da Cisjordânia

Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Trump volta a criticar Brasil: "Parceiro comercial horrível"

Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

Nova espécie de raia-manta é confirmada e batizada em homenagem à Iara

Petróleo sobe antes de reunião Trump-Putin

Globo não afastou Bonner nem fechou escritório nos EUA

Janja participa de encontro com evangélicas em Salvador, após Lula 'desistir' de apoio

Lula critica 'mentiras' de Trump contra o Brasil: 'A gente quer negociar'