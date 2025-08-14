Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

O ministro do STF Alexandre Moraes pediu para que o presidente da Primeira Turma da Corte, Cristiano Zanin, marque o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de demais réus.

O que aconteceu

Moraes fez o pedido um dia após as defesas apresentarem as alegações finais. O julgamento se refere aos réus do núcleo 1, definido pelo ministro como grupo "crucial" da suposta trama golpista. Ao todo, os documentos enviados pelos advogados têm 1.183 páginas.

As defesas pediram a absolvição dos réus e pediram anulação da delação de Mauro Cid. O ex-tenente-coronel foi citado 260 vezes pelos réus. Além de Bolsonaro, fazem parte desse núcleo o general Braga Netto, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), Almir Ganier, o ex-ministro Anderson Torres e os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.

O julgamento ocorre na Primeira Turma, composta por cinco ministros. São eles: Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e o presidente Cristiano Zanin —este último responsável por marcar a data do julgamento.

No julgamento, Moraes fará a leitura de seu relatório. A PGR (Procuradoria-Geral da República) faz suas manifestações e os advogados dos réus têm uma hora para fazer suas defesas. Depois desse trâmite, o relator apresenta seu voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da Turma por último.

Texto em atualização