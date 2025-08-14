Topo

Notícias

Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro

14/08/2025 22h14

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu nesta quinta-feira (14) uma data para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que pode acontecer nas próximas semanas, segundo fontes ouvidas pela AFP.

O pedido foi feito um dia após a defesa de Bolsonaro apresentar suas alegações finais, nas quais pediu a absolvição do ex-presidente.

Em documento divulgado no site do STF, Moraes solicita que sejam definidos "dias para julgamento presencial" da ação penal contra Bolsonaro e outros sete acusados.

Aliado do presidente americano, Bolsonaro é acusado de "tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito", "golpe de Estado" e outros crimes, que poderiam levá-lo a cumprir mais de 40 anos de prisão.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que Bolsonaro liderou uma "organização criminosa" que articulou a tentativa de golpe e foi o principal beneficiário do plano.

Segundo a acusação, o ex-presidente agiu "de forma sistemática" durante seu mandato "para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito" e "gerar um ambiente propício para a violência e o golpe".

Bolsonaro se declara inocente e afirma ser "perseguido". Cabe agora ao presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, agendar a data do julgamento, previsto para setembro, indicaram fontes judiciais à AFP.

O ex-presidente se encontra em prisão domiciliar em Brasília por descumprimento de medidas cautelares, em particular uma proibição de uso das redes sociais. Desde o mês passado, ele também usa uma tornozeleira eletrônica.

A situação jurídica do ex-presidente está no centro de um conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos. O governo de Donald Trump suspendeu o visto de Moraes e aplicou contra ele a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar financeiramente violadores de direitos humanos no mundo.

Trump também impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, sob o argumento de que existe uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

ll/app/ag/fp-lb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Juiz libera contratação de PMs da reserva para escolas cívico-militares

Pagamento de bônus a GCMs por recuperação de motos roubadas avança na Câmara de SP

Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Embaixada dos EUA alertam grávidas que tentarem ter filhos no país em busca de cidadania

Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro

Gatonet: Anatel alerta que aparelhos de TV box podem estar infectados por malware

Brasil é vice-campeão na Copa América de basquete em cadeira de rodas

'Não está sendo fiel aos fatos': Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

8/1: Moraes manda prender condenado que tirou tornozeleira eletrônica

Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo