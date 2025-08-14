Topo

Moraes pede ao presidente da 1ª Turma do STF para marcar julgamento de Bolsonaro

14/08/2025 19h31

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) pediu nesta quinta-feira ao presidente da Primeira Turma do STF que seja marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

"Considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e por todos os réus, solicito ao excelentíssimo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, dias para julgamento presencial da presente ação penal", afirmou Moraes em despacho, listando os demais réus desse núcleo que deverão ser julgados.

