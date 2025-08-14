Topo

Notícias

Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

14/08/2025 09h33

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa nesta quinta-feira, 14, de uma roda de conversa com 26 influenciadores digitais. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais. O projeto é uma parceria do STF com a organização Redes Cordiais. Moraes conversará com os influenciadores a partir das 10h.

Os 26 convidados participam de uma imersão nas atividades do STF. Além de rodas de conversas com ministros, os participantes acompanham uma sessão plenária da Corte e fazem uma visita guiada à sede do tribunal. De acordo com o Supremo, "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nesta quarta-feira, os influenciadores conversaram com Flávio Dino. Na antessala do plenário, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva, que interpreta nas redes sociais um personagem de "advogado" do ministro. Nesta quinta, além de Moraes, os convidados conversarão com Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, a partir de 11h, e com Cármen Lúcia, a partir de 12h30.

Neste ano, a lista de participantes conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat.

Confira os influenciadores convidados para o 'Leis e Likes':

@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino)

@anaterra.oli (Anaterra Oliveira)

@antoniotabet (Antonio Tabet)

@beatrisbrantes (Beatris Brantes)

@betaboechat (Beta Boechat)

@umbipolar (Biel Braga)

@cecilia.dassi (Cecília Dassi)

@naoinviabilize (Deia Freitas)

@frednicacio (Fred Nicácio)

@afrocrente (Jackson Augusto)

@jooj (Jooj Natu)

@lailazaid (Laila Zaid)

@luaxavier (Luana Xavier)

@vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel)

@mizaelsilv (Mizael Silva)

@nandogald (Nando Gald)

@nathfinancas (Nath Finanças)

@pfranca (Pedro Henrique França)

@braidsrafa (Rafa Xavier)

@3palavrinhas (Reinaldo Heleno)

@sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo)

@profsaradovale (Sara do Vale)

@oyurimarcal (Yuri Marçal)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Contra ameaça russa, Lituânia ensinará crianças a construir e operar drones

Ucrânia traz de volta 84 prisioneiros de guerra, incluindo dezenas de civis

Conab: 11ª previsão da safra 2024/25 indica recorde de 345,23 milhões de t

Vice-ministra israelense descreve plano de administração civil de Gaza para fim da guerra

Pacto entre França e Reino Unido atormenta imigrantes, sem frear as travessias

Secretário que teve visto revogado pelos EUA diz que sanção é 'injusta' e defende Mais Médicos

Marina Silva promete engajar diálogos com Congresso para manter vetos à lei do licenciamento

Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

MP pede prisão preventiva de jovens que doparam turistas ingleses

Felca ganhou mais de 10 milhões de seguidores após denúncia sobre exploração infantil

'Comete um crime e vai treinar?': veja trechos da audiência de empresário