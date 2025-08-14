Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa nesta quinta-feira, 14, de uma roda de conversa com 26 influenciadores digitais. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais. O projeto é uma parceria do STF com a organização Redes Cordiais. Moraes conversará com os influenciadores a partir das 10h.

Os 26 convidados participam de uma imersão nas atividades do STF. Além de rodas de conversas com ministros, os participantes acompanham uma sessão plenária da Corte e fazem uma visita guiada à sede do tribunal. De acordo com o Supremo, "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nesta quarta-feira, os influenciadores conversaram com Flávio Dino. Na antessala do plenário, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva, que interpreta nas redes sociais um personagem de "advogado" do ministro. Nesta quinta, além de Moraes, os convidados conversarão com Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, a partir de 11h, e com Cármen Lúcia, a partir de 12h30.

Neste ano, a lista de participantes conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat.

Confira os influenciadores convidados para o 'Leis e Likes':

@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino)

@anaterra.oli (Anaterra Oliveira)

@antoniotabet (Antonio Tabet)

@beatrisbrantes (Beatris Brantes)

@betaboechat (Beta Boechat)

@umbipolar (Biel Braga)

@cecilia.dassi (Cecília Dassi)

@naoinviabilize (Deia Freitas)

@frednicacio (Fred Nicácio)

@afrocrente (Jackson Augusto)

@jooj (Jooj Natu)

@lailazaid (Laila Zaid)

@luaxavier (Luana Xavier)

@vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel)

@mizaelsilv (Mizael Silva)

@nandogald (Nando Gald)

@nathfinancas (Nath Finanças)

@pfranca (Pedro Henrique França)

@braidsrafa (Rafa Xavier)

@3palavrinhas (Reinaldo Heleno)

@sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo)

@profsaradovale (Sara do Vale)

@oyurimarcal (Yuri Marçal)