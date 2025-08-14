Moraes nega ter acelerado ação contra Bolsonaro sobre tentativa de golpe

Topo

Alexandre de Moraes na abertura do segundo semestre do Judiciário no STF - Gabriela Biló/Folhapress
14/08/2025 16h47Atualizada em 14/08/2025 16h47

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse hoje que não acelerou a ação penal contra Jair Bolsonaro (PL) sobre a trama golpista. O ex-presidente é réu no processo sobre tentativa de golpe para se manter no poder após a derrota em 2022.

O que aconteceu

Moraes conversou com influenciadores digitais no STF. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais.

O ministro disse que não acelerou os trâmites da ação. Afirmou que seguiu os prazos processuais, assim como fizeram a PGR (Procuradoria-Geral da República) e a PF (Polícia Federal). "Primeiro, quem investiga é a Polícia Federal, não sou eu. Depois, quem denuncia é o procurador-geral da República. Quem recebeu a denúncia foi a Primeira Turma. Entre investigação, denúncia e o processo, vamos completar quase dois anos."

Moraes afirmou que a ação da trama golpista continuou seu curso em julho porque há um réu preso. O general Braga Netto está detido desde dezembro do ano passado e, por isso, o prazo processual não poderia ser interrompido. "Essa ação penal precisa ser mais célere também porque tem réu preso", afirmou. "O recesso não conta para réu preso."

Ele disse não ser correto comparar o andamento da trama golpista com a investigação sobre fraudes no INSS. Moraes ressaltou que a investigação sobre os golpes aos aposentados começou há cerca de seis meses e que não está sob sua relatoria. "Eu não tenho nada a ver com o processo do INSS, eu não sou o relator", afirmou. "Comparar coisas diversas é muito complicado. Então, nesse caso, não é que um estar mais rápido que o outro. Uma coisa é totalmente diferente da outra."

Moraes disse que as investigações das milícias digitais e das fake news começaram há mais de dois anos. Esses inquéritos embasaram a apuração sobre tentativa de golpe de Estado.

O que mais disse Moraes

Por que o Brasil está tão dividido? Óbvio que há vários motivos, eu não vou ser aqui arrogante o suficiente para dizer que eu sei todas as razões. Mas o Brasil foi muito dividido com base em muita mentira, em muita desinformação.

É desinformação em cima de desinformação, discurso de ódio em cima de discurso de ódio. E isso dividiu as famílias.

Esse discurso de costumes voltou com muita força e infelizmente com muito preconceito, isso extremou mais ainda os lados.

Eu não sou o relator de tudo no mundo. Gostaria até de ser, mas não sou. Eu não sou o relator de tudo.

O recesso não tem sessão para a gente poder preparar os processos e os votos para o segundo semestre. Não trabalhamos só quando tem sessão.
Alexandre de Moraes, ministro do STF

