Topo

Notícias

Moedas globais: dólar sobe após PPI desencadear reversão do efeito do CPI na véspera

São Paulo

14/08/2025 17h43

O dólar operou em alta nesta quinta, 14, ante a maioria das moedas, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) muito acima do esperado nos Estados Unidos dar o gatilho para a reversão do efeito da leitura de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,42%, a 98,254 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se depreciava a US$ 1,1652 e a libra recuava a US$ 1,3540. A moeda americana tinha alta ante a japonesa, cotada a 147,79 ienes.

Os dados do PPI "levantaram preocupações de que o impacto das tarifas sobre a inflação esteja finalmente começando a aparecer", disse Fawad Razaqzada, analista de mercado da Forex.com. A atenção dos investidores agora se voltará para as vendas no varejo e os dados de sentimento do consumidor.

Para o economista chefe do Santander para os EUA, Stephen Stanley, o PPI trouxe desdobramentos importantes que influenciam as perspectivas de inflação de curto prazo. Entre os pontos citados, o analista diz que a alta de 1,4% dos preços dos alimentos deve, em grande parte, gerar repasses para os preços ao consumidor nos próximos um ou dois meses, "sugerindo que a leitura estável dos alimentos no CPI de julho se mostrará uma anomalia".

Além disso, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, jogaram água fria na ideia de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros na reunião do Fed de setembro. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também moderou o tom sobre a sua perspectiva para a flexibilização do Fed. "Talvez possa começar com um corte de 25 pontos-base e depois acelerar", afirmou. Na véspera, Bessent havia defendido alívio mais forte.

Entre as moedas latino americanas, o dólar registrava forte queda ante o peso argentino após o Banco Central do país anunciar hoje um endurecimento nas exigências de reservas bancárias na moeda doméstica, em um esforço para evitar uma réplica do tombo do mês passado. O dólar paralelo, chamado blue, cedia a 1.320,00 pesos argentinos, segundo o Âmbito Financiero.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Tarcísio participa de jantar com Latino e empresários na casa do cantor

MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

Artista morre com suspeita de botulismo após comer sanduíche de brócolis

Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR