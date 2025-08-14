Minério de ferro cai com suspensão da atividade de construção na China antes de desfile militar

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, depois que o governo chinês ordenou a suspensão das atividades de construção antes de um desfile militar em Pequim.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China caiu 2,94%, para 775 iuanes (US$108,06) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuava 1,36%, a US$102,1 a tonelada.

O desfile militar para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial será realizado em 3 de setembro.

"As autoridades chinesas ordenaram a suspensão das atividades de construção em pelo menos 12 províncias antes e nos arredores do evento", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities em Cingapura.

"Como resultado, não é de se surpreender que os futuros do vergalhão de Xangai e do minério de ferro em Dalian e Cingapura tenham sofrido vendas significativas."

Enquanto isso, a demanda da China por aço para construção deve permanecer estável em agosto, apoiada pelo lançamento de novos projetos, embora o clima adverso recente tenha interrompido a construção, disse a consultoria chinesa Mysteel em nota nesta quinta-feira.

Os novos empréstimos em iuanes sofreram contração geral em julho, pela primeira vez em duas décadas, indicando uma fraca demanda do setor privado em meio às negociações comerciais com Washington.

(Reportagem de Lucas Liew)