Com 26% off, mesa dobrável é opção ideal para espaços pequenos

Mesa dobrábel possui suporte em aço carbono para mais segurança no uso Imagem: Reprodução/ Shopee
do UOL

Amanda Marques

Colaboração para o Guia de Compras UOL

14/08/2025 05h30

Está sem espaço, mas precisa de uma mesa para estudar, trabalhar ou fazer as refeições? O Guia de Compras UOL encontrou uma solução prática: uma mesa de parede dobrável —ideal para não ocupar espaço, ela suporta até 70 quilos. O modelo está com 26% de desconto, custando R$ 159 na Amazon.

De acordo com o fabricante, essa mesa possui um sistema dobrável com suporte em aço carbono, o que proporciona mais segurança no uso. Conheça mais características sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre a mesa

É dobrável e suporta até 70 quilos;

Feita em madeira MDF revestida com pintura em verniz UV;

Com suporte em aço carbono e pintura epóxi;

Indicada para ser utilizada como mesa para refeições, estudos e trabalho;

Tampo com espessura de 1,5 cm;

Dimensões: 120 cm (largura) x 50 cm (profundidade);

Acompanha suporte e parafusos para fixação;

Disponível nas cores branca, preta e amadeirada (os preços podem variar de acordo com a opção desejada).

O que diz quem comprou

Com mais de 500 avaliações, a mesa possui uma nota avaliativa de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiam principalmente a qualidade do material, praticidade e o tamanho da mesa.

Mesa perfeita para o que precisávamos. Não tenho espaço no apartamento para uma mesa de jantar, essa é super prática e atende essa necessidade muito bem. Amei. Ananda Esvael

A mesa é linda e o material é excelente. Chegou muito rápido, bem embalado e sem faltar peças da montagem. Recomendo a loja. Gisele Sobreira Rodrigues

A mesa é linda e estava bem embalada. O material de sustentação é reforçado. Adorei. Ana Mendes

A mesa é espaçosa, muito legal mesmo. Todo material para colocar na parede é bom. Gostei muito da mesa. Marileide Nunes Gonçalves

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticam a entrega, falta de parafusos para sustentação, além de dificuldades para dobrar a mesa. Confira os comentários:

A peça veio suja de cimento, sem plástico bolha para dar maior proteção, foi só colocada dentro da caixa. Mas é uma madeira boa, vieram as mãos francesas e os parafusos. João Carlos

Achei o acionamento para desmontar ela duro. Não dá para apertar os dois ao mesmo tempo, tem que ser com duas pessoas ou segurar a mesa e destravar um de cada vez. Ivi Rosa Pinheiro

O produto é de ótima qualidade, mas a embalagem a qual vem deixa a desejar e muito. Vem apenas dentro de uma caixa de papelão juntamente com todas as outras peças, fazendo com que as demais peças ralem na mesa. A minha chegou ralada e um suporte do canto quebrado. Danielle Campos

O produto chegou bem embalado e em bom estado, mas vieram faltando parafusos pequenos. Elzilaine Silva

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

