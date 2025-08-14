Memórias de infância: quais experiências deixam marcas para a vida?

De repente, uma cena aparentemente banal da infância vem à mente: é possível que você ainda tenha memórias de quando era criança. Mas por que algumas memórias de décadas atrás permanecem?

O que tende a permanecer é a essência dos momentos vividos e dois tipos principais de memórias:

Automáticas e inconscientes , como andar de bicicleta ou falar um idioma.

, como andar de bicicleta ou falar um idioma. Ligadas a acontecimentos marcantes: são mais visuais, narrativas e carregadas de significado. Geralmente envolvem transições (como da infância para a adolescência) e eventos que moldam nossa identidade.

Lembranças que deixam marcas para a vida

Especialistas afirmam que há mais chance de uma memória ser formada e fixada quando envolve sensações fortes: ligadas a desejos, medos, prazeres ou traumas. Algumas experiências da infância costumam deixar marcas emocionais profundas:

Reação dos pais às emoções da criança: ser acolhido ou repreendido ao chorar, por exemplo, influencia como lidamos com sentimentos no futuro;

ser acolhido ou repreendido ao chorar, por exemplo, influencia como lidamos com sentimentos no futuro; Momentos de conexão e afeto: pequenas tradições, como histórias antes de dormir ou receitas feitas juntos, criam sensação de pertencimento;

pequenas tradições, como histórias antes de dormir ou receitas feitas juntos, criam sensação de pertencimento; Situações em que a criança se sentiu valorizada ou rejeitada: elogios sinceros fortalecem a autoestima; palavras duras podem feri-la por anos;

elogios sinceros fortalecem a autoestima; palavras duras podem feri-la por anos; Experiências de inclusão ou exclusão social: ser chamado para brincar ou ficar de fora afeta como entendemos nosso lugar no grupo;

ser chamado para brincar ou ficar de fora afeta como entendemos nosso lugar no grupo; Traumas, mesmo que "pequenos": situações como brigas familiares, mudanças repentinas ou sustos podem ser registradas como eventos de grande impacto.

São esses registros emocionais que, mesmo alterados em detalhes, moldam a forma como percebemos o mundo, nos recordamos de fatos e nos relacionamos.

Como lembramos?

O cérebro não acessa um único lugar onde a memória está guardada. Ele faz uma busca complexa por várias áreas ao mesmo tempo: o som fica com o córtex auditivo, o tato com o parietal posterior, as expressões faciais com o giro fusiforme e as emoções com a amígdala.

Tudo isso se junta no lobo temporal medial (com participação especial do hipocampo) para formar uma lembrança quase inteira.

Mas aí vem uma curiosidade: você não percebe, mas cerca de 50% dos detalhes de uma memória recente já estão distorcidos depois de um ano. Apesar disso, a essência emocional dos momentos se mantém.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/01/2023, 21/02/2022 e 15/05/2025