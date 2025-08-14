Topo

Notícias

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 47 milhões

14/08/2025 07h28

As seis dezenas do concurso 2.901 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF que apura corrupção

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

Morre segundo voluntário no combate a incêndio florestal na Espanha

Sul da Europa é consumido por incêndios e onda de calor

Ex-comandante da Marinha rechaça ter oferecido tropa para golpe; defesa pede absolvição

Putin sugere que Rússia e EUA podem fazer acordo sobre controle de armas nucleares

Quando o frio vai acabar em São Paulo? Veja previsão para os próximos dias

Lucro da JBS cresce 60,6% e atinge US$ 528 milhões no 2º trimestre

Putin elogia esforços 'sinceros' americanos para acabar com o conflito na Ucrânia

Ministro de Israel aprova assentamento que divide Cisjordânia e 'enterra' Estado palestino

Justiça sul-coreana rejeita acusação de plágio envolvendo canção "Baby Shark"