Marfrig tem lucro líquido de R$85 mi no 2º tri, alta de 13% em base anual

14/08/2025 19h58

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig registrou um lucro líquido atribuído ao controlador de R$85 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período no ano passado, conforme relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia totalizou R$3 bilhões no período, queda de 10,8% na mesma comparação, mas acima da expectativa média de analistas de R$2,5 bilhões, segundo dados da LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

