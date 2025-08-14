Topo

Mais de 410.000 sírios refugiados na Turquia voltaram ao seu país desde dezembro

14/08/2025 13h47

Um total de 411.649 sírios refugiados na Turquia retornaram ao seu país desde a queda, no início de dezembro, do regime de Bashar al-Assad, anunciou nesta quinta-feira (14) o Ministério do Interior turco.

Esse fluxo acelerou desde o início do verão (norte), com cerca de 140.000 retornos contabilizados desde meados de junho, segundo os números da direção turca de imigração.

Filippo Grandi, chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), afirmou em 20 de junho que um total de 600.000 sírios haviam retornado ao seu país provenientes dos países vizinhos.

A Síria tem sido cenário nas últimas semanas de importantes episódios de violência, que colocam em dúvida a capacidade das novas autoridades de conter as tensões religiosas e restabelecer a segurança no país após a queda do antigo regime.

Cerca de 2,5 milhões de refugiados sírios ainda vivem na Turquia, segundo os últimos números oficiais atualizados no início de agosto.

Em 2021, as autoridades turcas calcularam que 3,7 milhões sírios se refugiaram da guerra em seu país.

