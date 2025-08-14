Macron pede texto à altura da urgência para tratado sobre plásticos

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu, nesta quinta-feira (14), aos países que negociam o tratado sobre a contaminação por plásticos que "adotem um texto à altura da urgência ambiental e sanitária", qualificando como "inaceitável a falta de ambição" do esboço já rejeitado por vários países.

"O tratado global contra a poluição por plásticos é a nossa oportunidade de fazer as coisas mudarem. Mas a falta de ambição no texto apresentado nas Nações Unidas é inaceitável. Faço um apelo a todos os países presentes em Genebra para que adotem um texto à altura da urgência ambiental e sanitária", escreveu o presidente francês em postagem no X.

As negociações estão previstas para terminar à meia-noite desta quinta-feira, mas podem ser prorrogadas até a sexta se os diplomatas estiverem perto de alcançar um texto comum.

Impulsionados por uma resolução da ONU de 2022, os países tentam há quase três anos elaborar um texto "juridicamente vinculativo" para lidar com a contaminação por plásticos, inclusive no mar.

No entanto, sob o olhar atento dos representantes da indústria petroquímica presentes nos corredores, contrários a qualquer limitação no volume de produção de plásticos no mundo, a comunidade internacional não conseguiu produzir um texto comum durante a rodada preliminar de negociações, no final de 2024 em Busan, Coreia do Sul.

