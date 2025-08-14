Macron diz que Trump está aberto a garantias de segurança para Ucrânia

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, expressou aos líderes europeus na quarta-feira que os Estados Unidos e outros aliados devem fazer parte da concessão de garantias de segurança à Ucrânia para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia.

Macron disse que Trump, em uma ligação com líderes europeus e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, descartou claramente a possibilidade de Kiev se juntar à aliança da Otan, um obstáculo em qualquer acordo de paz com a Rússia.

Macron, que está de férias no sul da França, fez as falas na quarta-feira aos repórteres em sua residência de verão. A transcrição foi divulgada mais tarde naquele dia pelo palácio presidencial.

(Reportagem de Michel Rose)