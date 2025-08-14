Topo

Lula pede cassação de Eduardo Bolsonaro na Câmara por 'traição à pátria'

O presidente Lula (PT) inaugura fábrica da Hemobrás em PE - Reprodução/YouTube/CanalGov
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

14/08/2025 13h40

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que os deputados da situação deveriam pedir a cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) da Câmara pela relação com o governo dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Lula sugeriu a cassação por traição ao Brasil. "Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Essa é a verdadeira traição à pátria", disse o presidente, voltando-se a parlamentares na inauguração de uma fábrica da Hemobrás, em Goiana (PE). Estavam presentes os deputados Carlos Veras (PT-PE), Pedro Campos (PSB-PE) e Túlio Gadêlha (Rede-PE).

Eduardo é considerado um dos responsáveis da articulação do tarifaço junto ao governo de Donald Trump. Morando nos Estados Unidos, o deputado tem combatido o julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no STF (Supremo Tribunal Federal).

O PT já pediu a cassação do deputado em mais de um momento. Sob o argumento de que o deputado "atuou contra os interesses nacionais", o líder do partido na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), requereu a suspensão imediata do bolsonarista, mas o processo ainda não foi para frente.

Mesmo fora, ele não corre o risco de perder o mandato agora. A licença de 120 dias de Eduardo acabou em julho, mas a punição só ocorre se o número de faltas ultrapassar um terço das sessões plenárias no ano, o que chega até 2026.

Ele segue como deputado faltoso. Seu mandato voltou a receber salário de R$ 46,3 mil como deputado, dado que o retorno da licença é automático, não sendo necessária nenhuma formalidade, segundo a Câmara dos Deputados.

O deputado celebrou a última sanção dos EUA contra o Brasil ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro pela criação do programa Mais Médicos, durante a gestão Dilma Rosseff (PT).

O presidente tem lembrado essa relação com recorrência em suas falas. "[Bolsonaro] mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho que é deputado federal. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá pra gente ficar quieto", acusou o presidente.

Lula defendeu a legitimidade do julgamento e acrescentou que Bolsonaro deveria ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. "Pela quantidade de morte da covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes é na responsabilidade dele, de respeitar remédio que não prestava pra nada, de dizer que quem tomava vacina 'virava gay', quem tomava vacina 'virava jacaré'", afirmou.

