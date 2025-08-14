Lula defende Cuba e diz para quem perdeu visto dos EUA viajar no Brasil

O presidente Lula (PT) defendeu a relação de Brasil com Cuba e ironizou o anúncio da revogação de vistos de "vários membros" do governo brasileiro pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

"O mundo é muito grande", disse o presidente, em evento em Goiana (PE). "O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. [Tem] lugar para andar no Brasil. Não se importe. Lugar bonito", ironizou, se referindo a Mozart Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.

Mozart foi um dos dois servidores que atuaram na implementação do Programa Mais Médicos e tiveram o visto revogado. O outro foi Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Mozart não estava presente, mas deverá acompanhar Lula em um evento ainda hoje.

A justificativa do governo norte-americano no anúncio da revogação dos vistos foi o Programa Mais Médicos. Criada durante a gestão Dilma Rousseff (PT), a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

Lula defendeu a relação entre os dois países, estimulada durante as gestões petistas. "É importante eles [EUA] saberem que a nossa relação com Cuba é uma relação de respeito, a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Hoje, estão passando necessidade", afirmou o presidente.

Pouco antes, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também defendeu o programa. Responsável pela sua criação na gestão Dilma, o ministro disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, "ataca a saúde no mundo todo".