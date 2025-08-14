Topo

Lula critica 'mentiras' de Trump contra o Brasil: 'A gente quer negociar'

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 18h24Atualizada em 14/08/2025 19h37

O presidente Lula (PT) criticou hoje as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ele dizer que o Brasil é um parceiro comercial ruim.

O que aconteceu

Afirmações de Trump contra o Brasil são "mentiras", disse Lula, em evento de entrega de títulos de regularização fundiária em Pernambuco. "Vocês estão vendo na televisão uma quantidade de mentiras faladas contra o Brasil pelo governo americano. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil, mas só têm lucro."

Brasil continua com vontade de negociar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, segundo Lula. "Quero dizer para as pessoas mais pobres desse país: a gente continua com vontade de negociar. A gente quer negociar [...] Sou um homem da paz. Não quero briga com Uruguai, Bolívia, Argentina, China ou com ninguém."

Sobretaxa de 50% imposta por Trump sobre produtos nacionais entrou em vigor em 6 de agosto. A tarifa atinge 36% dos produtos exportados pelo Brasil aos EUA, segundo o governo brasileiro, incluindo itens importantes na relação comercial entre os dois países, como máquinas agrícolas, carnes e café. As taxas impactam 95 categorias de produtos, que somam mais de 3,8 mil itens específicos.

Mais cedo, Trump afirmou que o Brasil tem sido um "parceiro comercial horrível em termos de tarifas". "Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que cobrávamos deles. Na verdade, praticamente não cobramos nada", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, segundo a Folha de S. Paulo.

Para Trump, o Brasil tratou os Estados Unidos "muito mal" na parte comercial. "Um dos piores países do mundo nesse sentido. Eles cobravam tarifas enormes e tornavam tudo muito difícil. Então agora estão sendo cobrados com tarifas de 50%, e não estão felizes, mas é assim que as coisas são", afirmou.

Trump voltou a criticar o processo da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Eles [Brasil] pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro."

