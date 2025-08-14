Lula: Brasil é bom parceiro comercial, só não vai andar de joelhos para os EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu nesta quinta-feira, 14, em Pernambuco, às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou o Brasil como um dos "piores parceiros comerciais". "É mentira que o Brasil seja mau parceiro. O Brasil é bom, só não vai andar de joelhos para governo americano", disse Lula.

O petista ainda acusou os EUA de ameaçarem o País "todos os dias" e afirmou que, se Trump fosse brasileiro, seria julgado e preso pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Na Casa Branca, Trump havia afirmado que "o Brasil tem sido horrível em relações comerciais" e que o País impõe "tarifas tremendas" sobre produtos americanos. Ele voltou a criticar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o que chamou de "execução política". Questionado sobre a aproximação de Brasil e México com a China, respondeu: "Não estou preocupado. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles".

Lula rebateu dizendo que os EUA não têm prejuízo no comércio com o Brasil. "Se você pegar 15 anos, eles tiveram lucro de US$ 410 bilhões", afirmou. "Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo."

As declarações do petista foram dadas durante entrega de títulos de regularização fundiária em Brasília Teimosa, no Recife (PE). No evento, Lula adiantou que o projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) de quem ganha até R$ 5 mil deve ser votado até o fim de agosto, que o governo federal enviará ainda este mês uma proposta para oferecer gás de cozinha gratuito às famílias mais pobres e que também pretende criar uma linha de crédito para reformas de moradias, futuramente.