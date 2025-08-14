Caso Hytalo Santos expõe falhas na proteção infantil, diz Luciana Temer

O caso envolvendo o influenciador Hytalo Santos evidencia uma realidade preocupante, afirmou Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, no UOL News, do Canal UOL. Para ela, a sociedade perpetua há anos diversas formas de violência contra crianças e adolescentes, agora agravadas pelo ambiente digital.

Luciana afirmou que a recente exposição do caso Hytalo provocou um despertar social e levou o Congresso Nacional a debater com urgência a proteção de menores na internet. O crescimento da violência virtual e a necessidade de responsabilizar as plataformas estão no centro da discussão.

Nós, organizações que lutam pelo fim das violências contra crianças e adolescentes, alertamos há muito tempo para as agressões que ocorrem presencialmente e agora também no mundo virtual. Precisamos estancar essa sangria digital para voltar a enfrentar as violências do mundo real. Acredito que o caso ajudou a sociedade a se mobilizar e impulsionou o Congresso Nacional

Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta

Para Luciana, o caso do influenciador escancara uma prática social enraizada. "O Hytalo Santos é reflexo de uma sociedade que faz exatamente isso com crianças e adolescentes."

Ela ressalta que a sexualização de crianças não se restringe à internet.

Alertamos sobre o perigo da sexualização infantil, que está presente não só no meio virtual, mas também no presencial, nas músicas, em tudo. O debate precisa ser profundo para não reduzir o problema apenas ao caso Ítalo Santos.

Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta

Luciana demonstrou otimismo quanto à aprovação do Projeto de Lei 2628/2022, que prevê responsabilização das plataformas digitais.

Estou muito otimista de que vamos aprovar rapidamente o PL 2628. Não é perfeito, mas traz mecanismos importantes para proteger crianças e adolescentes no meio virtual.

Não é admissível que [as redes] lucrem infinitamente sem responsabilização. Não são os únicos responsáveis, mas hoje são parte do problema e precisam ser parte da solução.

Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta

