Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

14/08/2025 17h25

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 venderão 'naming rights' para locais selecionados do torneio para gerar receita adicional, uma medida que rompe com a tradição olímpica de proibir marcas em estádios e arenas esportivas.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (14), os organizadores (LA28) afirmaram que essa mudança histórica se aplicará a locais de destaque, contribuindo para o maior aumento na receita comercial do esporte.

"Desde o momento em que apresentamos nossa candidatura a LA28 estava comprometida em reinventar as possibilidades dos Jogos", disse Casey Wasserman, presidente da LA28, em um comunicado.

"O anúncio histórico desta quinta-feira cumpre essa promessa, criando o primeiro programa de 'naming rights' de locais na história olímpica e paralímpica, ao mesmo tempo em que promove a missão da LA28 de realizar Jogos totalmente financiados por fundos privados, sem novas construções".

Atualmente, existem contratos em vigor com a montadora Honda, patrocinadora da LA28, que já detém os 'naming rights' da arena de Anaheim, que sediará o torneio de vôlei, e com a empresa de mídia e tecnologia Comcast, que usará seu nome no estádio provisório de squash.

Conforme anunciado anteriormente, o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, sediará eventos de boxe e levantamento de peso.

Wasserman afirmou que as "colaborações inovadoras" gerarão receita acima do orçamento e "introduzirão um novo modelo de negócios que beneficiará todo o movimento olímpico".

"Somos gratos ao Comitê Olímpico Internacional (COI) por tornar essa transformação possível", acrescentou.

Serão concedidos 'naming rights' para até 19 instalações temporárias, e os patrocinadores do COI e os parceiros da LA28 terão a oportunidade de colocar seus nomes nas instalações dos Jogos.

As empresas que já têm seus nomes em instalações olímpicas, como o Estádio SoFi e a Arena Crypto.com, "terão a oportunidade de manter os direitos de nome das instalações durante os Jogos", indicou Wasserman.

Além disso, as políticas de "instalações limpas", que proíbem publicidade no campo de jogo, continuarão a ser aplicadas.

