Contra ameaça russa, Lituânia ensinará crianças a construir e operar drones

Para lidar com a ameaça russa, o governo da Lituânia lançou um programa em que vai ensinar crianças a partir de 8 anos a construir e pilotar drones.

O que aconteceu

Objetivo é "expandir o treinamento de resistência civil" no país europeu. O treinamento será conduzido pelo sindicato de fuzileiros da Lituânia e visa capacitar 22.500 pessoas até 2028.

Crianças de 8 a 10 anos serão ensinadas a construir e pilotar drones simples, com uso de jogos e experimentos. Já os alunos do ensino médio aprenderão a projetar e fabricar peças para os equipamentos e serão capacitados a construir e pilotar drones avançados, além de receberem noções básicas de programação.

Planejamos que 15.500 adultos e 7.000 crianças adquiram habilidades de controle de drones até 2028.

Ministro da Defesa da Lituânia, Dovil Akalien

Governo lituano planeja gastar R$ 20,8 milhões em equipamentos especializados. Dentre eles, estão um aplicativo para treinamento, e drones com visão para ambientes internos e externos, sistemas de controle e transmissão de vídeo.

Países bálticos temem invasão russa

Lituânia faz fronteira com Belarus e teme invasão russa desde ataque à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Em julho deste ano, o governo local afirmou que dois drones russos cruzaram a fronteira com Belarus e entraram no país.

Expulsão de diplomata russo da Estônia ontem aumentou tensão. Segundo o ministro das Relações Exteriores do país báltico, Margus Tsahkna, a expulsão foi em resposta à "interferência contínua" dos russos em assuntos do estado.

O diplomata em questão esteve direta e ativamente envolvido em minar a ordem constitucional e o sistema legal da Estônia. A interferência contínua da embaixada russa nos assuntos internos da República da Estônia deve acabar.

Ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna

Rússia também está capacitando crianças para a guerra

Moscou está financiando criação de jogos e organizando competições para recrutar estudantes do ensino médio para empresas de tecnologia militar. A iniciativa é parte de um esforço para superar sanções e aumentar a produção de drones com tecnologia de ponta no país. O artefato tem sido parte fundamental na guerra contra a Ucrânia.

Projeto Berloga foi lançado em julho de 2022, 5 meses após a invasão ao território ucraniano. O jogo consiste em ajudar "ursos inteligentes" a se defender de abelhas, segundo o Insider, site russo expulso do país.

Bom desempenho no jogo pode ajudar notas. Um incentivo para jogar é a oferta de pontos extras no exame nacional unificado da Rússia, usado por estudantes do ensino médio para ingressar na faculdade.

Estudantes ainda podem se qualificar para bolsas de estudo e estágios em empresas parceiras. O objetivo da iniciativa é transformar mais de 600.000 jogadores em desenvolvedores de drones reais.