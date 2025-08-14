Liberação de compulsório de bancos não resolve problema do crédito imobiliário, diz diretor do BC

(Reuters) - O diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, disse nesta quinta-feira que uma simples liberação de depósitos compulsórios de bancos seria uma solução de curto prazo e não resolveria o problema de fonte de financiamento para o crédito imobiliário no país.

Em evento promovido pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), em São Paulo, Vivan afirmou que uma mudança no sistema será feita de forma gradual e poderá contar com uma transição de ao menos dez anos.

(Por Bernardo Caram)