Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"
LONDRES (Reuters) - O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, disse que os planos israelenses de um assentamento que dividiria a Cisjordânia e a separaria de Jerusalém Oriental representam uma violação da lei internacional e devem ser interrompidos imediatamente.
"O Reino Unido se opõe veementemente aos planos de assentamento E1 do governo israelense, que dividiriam um futuro Estado palestino em dois e marcariam uma violação flagrante da lei internacional. Os planos devem ser interrompidos agora", disse Lammy em um comunicado enviado por email.
(Reportagem de Sachin Ravikumar e William James)