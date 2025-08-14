Topo

Notícias

Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"

14/08/2025 14h40

LONDRES (Reuters) - O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, disse que os planos israelenses de um assentamento que dividiria a Cisjordânia e a separaria de Jerusalém Oriental representam uma violação da lei internacional e devem ser interrompidos imediatamente.

"O Reino Unido se opõe veementemente aos planos de assentamento E1 do governo israelense, que dividiriam um futuro Estado palestino em dois e marcariam uma violação flagrante da lei internacional. Os planos devem ser interrompidos agora", disse Lammy em um comunicado enviado por email.

(Reportagem de Sachin Ravikumar e William James)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

França apreende 1,3 tonelada de cocaína em caminhão que vinha da Espanha

Criminosos virtuais escolhem vítimas de golpes de celular por classe social

Suspeito de sequestro de ex-militar dissidente venezuelano é preso no Chile

Ministro de Israel lança plano de assentamento para "enterrar" ideia de Estado palestino

MP-PE faz busca em empresas suspeitas de desvio na gestão João Campos

Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"

Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Unesco pede que comunidade internacional se mantenha mobilizada pelo direito à educação das afegãs

Lula defende Cuba e sugere viagens no Brasil para quem perdeu visto dos EUA

Abiove: processamento de soja em junho alcança 4,55 milhões de toneladas