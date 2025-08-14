Topo

KPMG: Fusões e aquisições de hospitais e laboratórios aumentam 45% no 1º semestre

14/08/2025

Operações envolvendo fusões e aquisições de hospitais e clínicas de análise aumentaram 45% no Brasil ao longo do primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo, foram realizadas 16 transações desse tipo entre janeiro e junho, aponta levantamento feito pela consultoria KPMG.

Do total, dez foram realizadas entre empresas brasileiras, outras três envolveram empresas estrangeiras adquirindo companhia nacional, duas foram de empresas nacionais adquirindo de empresas com sede no exterior operação em outro país, e uma foi de empresas internacionais comprando operação fixada no Brasil.

A análise faz parte da pesquisa trimestral feita pela consultoria com 43 setores da economia. De acordo com o levantamento, ao todo, as empresas brasileiras fizeram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre. Esse número representa uma queda de 4,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram concretizadas 776 transações desse tipo.

Segundo a consultoria, o estudo revelou que houve um aumento na quantidade de transações em que investidores estrangeiros compram empresas brasileiras. No primeiro semestre deste ano, foram 199 operações desse tipo contra 178 observadas no mesmo período do ano passado, um acréscimo de quase 12%.

O mesmo movimento aconteceu nas operações em que organizações brasileiras adquiriram outra estabelecida no exterior, passando de 47, nos primeiros meses do ano passado, para 58 este ano, aumento de 23%.

