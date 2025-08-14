Justiça sul-coreana rejeita acusação de plágio envolvendo canção "Baby Shark" - Supremo da Coreia do Sul rejeita processo movido por músico dos EUA que acusava empresa de copiar sua versão da popular canção infantil. Vídeo com a música é recordista de visualizações no YouTube.A Suprema Corte da Coreia do Sul decidiu nesta quinta-feira (14/08) que uma versão extremamente popular da canção infantil Baby Shark não constitui plágio, rejeitando um processo por direitos autorais movido por um compositor dos EUA.

O compositor norte-americano Jonathan Wright, também conhecido pelo nome artístico Johnny Only, alegava que versões de Baby Shark lançadas a partir de 2015 pela startup sul-coreana de educação SmartStudy, agora conhecida como The Pinkfong Company, haviam copiado uma versão da música gravada por ele em 2011. Ele entrou com o processo contra a The Pinkfong em 2019.

Mas o tribunal decidiu na quinta-feira que a versão de Wright, baseada numa canção popular infantil orginada nos EUA que remonta há décadas, não era original o bastante para se qualificar para proteção de direitos autorais.

As versões de Baby Shark da Pinkfong, conhecidas pelo contagioso refrão "doo doo doo doo doo doo" explodiram globalmente após serem publicadas no YouTube a partir de 2015. Uma delas, a Baby Shark Dance, publicada em 2016, contava em agosto de 2025 com mais de 16 bilhões de visualizações. É de longe o vídeo mais assistido da plataforma, contando com o dobro de visualizações do segundo lugar, um vídeo da canção Despacito.

Wright exigia uma indenização equivalente a 21.700 dólares (117.000 reais) e acusava a empresa de copiar elementos de sua obra, como a linha de baixo e o ritmo.

A The Pinkfong Company argumentou que sua versão era uma adaptação de uma melodia infantil clássica americana que não está protegida por direitos autorais.

Na decisão desta quinta-feira, a Suprema Corte da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira duas decisões de tribunais de instâncias inferiores que, em 2021 e 2023, haviam descartado qualquer violação de propriedade intelectual.

A Pinkfong também disse que a decisão reafirma que Baby Shark é baseada em "uma canção tradicional que passou a ser de domínio público”.

A empresa alegou que deu "um novo toque ao tema, adicionando um ritmo alegre e uma melodia cativante, o que a transformou no ícone da cultura pop que é hoje”.

