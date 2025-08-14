Topo

Notícias

Justiça sul-coreana decide que 'Baby Shark' não é plágio

14/08/2025 02h51

A Suprema Corte da Coreia do Sul decidiu nesta quinta-feira (14) que a popular canção infantil sul-coreana "Baby Shark" não constitui plágio, rejeitando assim o processo por direitos autorais apresentado por um compositor americano.

O vídeo "Baby Shark Dance" é o mais assistido no YouTube, com mais de 16 bilhões de visualizações, quase o dobro do segundo lugar, "Despacito", e do terceiro, "Wheels on the Bus".

Em 2019, o compositor nova-iorquino Johnny Only, cujo nome verdadeiro é Jonathan Wright, iniciou um processo em Seul alegando que o sucesso de 2015 "Baby Shark", da empresa educacional sul-coreana SmartStudy, copiava uma música de sua autoria lançada em 2011.

Only exigia uma indenização equivalente a 21.700 dólares (117.000 reais) e acusava a empresa de copiar elementos de sua obra, como a linha de baixo e o ritmo.

A SmartStudy, agora conhecida como The Pinkfong Company, argumentou que sua versão era uma adaptação de uma melodia infantil clássica americana que não está protegida por direitos autorais. 

A Suprema Corte da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira duas decisões de tribunais de instâncias inferiores que, em 2021 e 2023, haviam descartado qualquer violação de propriedade intelectual.

A Pinkfong afirmou que a decisão confirma que "Baby Shark" é baseada em "uma canção tradicional para cantar em grupo que passou a ser de domínio público".

A empresa alegou que deu "um novo toque ao tema, adicionando um ritmo alegre e uma melodia cativante, o que a transformou no ícone da cultura pop que é hoje". 

Only não respondeu a um pedido de comentários da AFP.

bur-hs/sco/arm/meb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

ONU critica lei de anistia no Peru, um 'retrocesso' na busca por justiça

Kremlin: Putin e Trump falarão sobre Ucrânia e segurança internacional

Reunião entre Putin e Trump na sexta-feira começará às 19h30 GMT (16h30 de Brasília), informa o Kremlin

Putin e Trump concederão entrevista coletiva conjunta após reunião, anuncia Kremlin

Corrida contra o tempo para negociar tratado global contra poluição por plásticos

Ucrânia lança ataque com drones em duas regiões da Rússia

Europa está 'desesperada' diante de negociações entre Trump e Putin sobre Ucrânia, diz analista

Guerrilhas colombianas atuam com CV no AM e lavam dinheiro com peixarias

Golpe: defesas atacam Cid e usam 1.183 páginas para pedir absolvição ao STF

Inundações no Texas revelaram pegadas de dinossauros de milhões de anos

Cidade com melhor média salarial de SP tem menos de 5 mil habitantes