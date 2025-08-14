Topo

Notícias

Juiz libera contratação de PMs da reserva para escolas cívico-militares

São Paulo

14/08/2025 22h38

O Tribunal de Justiça autorizou o governo de São Paulo a seguir com o edital de seleção que prevê a contratação de policiais militares reformados para atuar como monitores do programa das escolas cívico-militares, no Estado.

As contratações estavam suspensas, por meio de liminar - ou seja, em caráter provisório -, desde o mês passado. Na ocasião, a Justiça acatou uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Apeoesp, o sindicato dos professores do ensino do Estado de São Paulo, que questionava o edital de seleção.

A decisão foi assinada pelo desembargador José Carlos Ferreira Alves que, entre as considerações, afirmou que o edital não tem uma autonomia própria, mas trata-se de uma aplicação de uma lei em vigor (1.398/2024), cuja constitucionalidade ainda está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal.

"(...) Devendo ser acatada a evidente relação de prejudicialidade entre o ato normativo (Lei Complementar Estadual nº 1.398/2024) e o seu ato administrativo executório (Edital SEDUC nº 2/2025), de 17 de junho de 2025, a impossibilitar, dada a natureza regulamentar e secundária do edital impugnado", disse o magistrado na decisão.

Com a decisão de revogar a liminar, o desembargador liberou novamente os efeitos do edital. "Uma vez que o Edital SEDUC nº 2/2025 (...) é despido de eficácia normativa autônoma, tornando indubitável a necessidade de apensamento", acrescentou.

"Com a nova decisão, a Seduc-SP pode seguir com a execução do programa, que agora conta com segurança jurídica plena para o cumprimento das etapas previstas", informou o governo de São Paulo, em nota.

Os policiais contratados são PMs da reserva e vão trabalhar como monitores nas cem escolas cívico-militares que aderiram ao programa, e anunciadas pela Seduc no primeiro semestre.

O governo previa o treinamento e a ambientação dos militares em junho, mas o imbróglio judicial atrasará o processo de seleção. Os resultados serão divulgados em 26 de agosto, e os novos monitores começarão as atividades em 8 de setembro.

Os selecionados terão jornada de até 40 horas semanais e passarão por capacitação focada na segurança escolar, mediação de conflitos e cultura de paz, conforme o governo paulista. "Todos os monitores serão avaliados semestralmente quanto ao desempenho e adaptação ao modelo", acrescentou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Juiz libera contratação de PMs da reserva para escolas cívico-militares

Pagamento de bônus a GCMs por recuperação de motos roubadas avança na Câmara de SP

Zema e Ratinho Jr não assinam carta de apoio a realização da COP30 em Belém

Embaixada dos EUA alertam grávidas que tentarem ter filhos no país em busca de cidadania

Moraes pede data para julgamento de Bolsonaro

Gatonet: Anatel alerta que aparelhos de TV box podem estar infectados por malware

'Não está sendo fiel aos fatos': Barroso e Fux se desentendem no plenário do STF

Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo

Câmara do Rio aprova projeto que cria a Zona Sudoeste da cidade

Conversas sobre poluição por plástico vão para a prorrogação enquanto países pressionam por avanço tardio