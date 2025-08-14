Josias: Caso chocante em São Bernardo mostra dedo podre do eleitorado

O afastamento de Marcelo Lima (Podemos), prefeito de São Bernardo (SP), sob acusação de envolvimento em um esquema de corrupção mostra que o eleitor precisa ter mais consciência na hora de escolher seus representantes, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Lima foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã. Ele foi afastado do cargo e terá de usar uma tornozeleira eletrônica. O prefeito é suspeito de ligação com um servidor que esteve na mira da PF em julho, e com quem foram encontrados R$ 14 milhões em espécie.

Dizíamos outro dia da corrupção envolvendo a Fazenda do estado de São Paulo, com empresas pagando propina para deixar de recolher imposto. Falávamos que há um certo cansaço. É muito caso de corrupção sucedendo o outro. Chegamos a mais esse.

Afastado da prefeitura de São Bernardo por suspeita de envolvimento nessa roubalheira, esse Marcelo Lima foi vereador e deputado federal antes de virar prefeito. Ou os investigadores cometem uma grossa e gravíssima injustiça ou o eleitor vem pressionando a urna com dedo podre. E Lima não está só, porque a operação alcança dois vereadores da cidade.

É muito chocante que tudo tenha nascido no mês passado a partir de uma investida da PF que apreendeu R$ 14 milhões em grana viva na casa de um servidor. O celular dele se revelou um 'abre-te sésamo' que conduziu à caverna onde estavam escondidos o prefeito e esses personagens que gravitam na sua órbita.

Isso é muito grave. As prefeituras são destinatárias de verbas federais enviadas pelos parlamentares em Brasília. O que estão fazendo com a verba das emendas e com o dinheiro do contribuinte? Aqui, a suspeita é muito eloquente. Espera-se que essa investigação chegue até o final. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, os eleitores precisam se orientar melhor na hora de escolher em quem votar, sob risco de eleger candidatos mais interessados com seus próprios benefícios.

Quando o eleitor olha o que está acontecendo agora em São Bernardo e esses casos todos que estamos esmiuçando dia após dia precisa ter consciência de que não pode manter a cena do jeito que está. Teremos eleição no ano que vem. Não é possível que as pessoas frequentem as urnas com tanta displicência e elegendo tantos sujeitos suspeitos.

Se há ladrões, suspeitos e investigados representando a sociedade em postos tão estratégicos como prefeituras e poltronas de deputados, senadores e vereadores é porque há um bando de otários do outro lado votando nessa gente.

Esse caso é muito chocante e que começa com a apreensão de R$ 14 milhões mantidos em casa por um servidor, que parece ser o carro de dinheiro do prefeito. É preciso que o eleitor leve a mão à consciência e veja que algo de errado está acontecendo. O dedo do eleitorado está podre e é preciso interromper esse ciclo. Josias de Souza, colunista do UOL

