Topo

Notícias

Irã diz estar trabalhando com Rússia e China para impedir sanções europeias

14/08/2025 15h36

O Irã está trabalhando com a China e a Rússia para impedir possíveis sanções europeias por seu programa nuclear, declarou nesta quinta-feira (14) o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Em uma carta enviada na terça-feira ao secretário-geral da ONU, António Guterres, a Alemanha, o Reino Unido e a França anunciaram estar dispostos a reativar as sanções contra o Irã se não houver uma solução negociada sobre o programa nuclear iraniano até o final de agosto.

"Se isso acontecer, será negativo (...) Vamos tentar impedir (...) Estamos trabalhando com a China e a Rússia para evitar isso", afirmou Araghchi em uma entrevista à televisão estatal.

Em junho, Israel e os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares no Irã, encerrando as incipientes negociações entre Teerã e os países ocidentais.

Após essa guerra de 12 dias, o Irã suspendeu sua cooperação, já muito limitada, com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Israel e os países ocidentais acusam o Irã de querer se armar com bombas nucleares, o que Teerã nega, defendendo seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.

ap/tp/pc/pb/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

Líder de acampamento no 8/1 rompe tornozeleira e foge do país, diz advogado

Líder de gangue venezuelana Tren de Aragua é preso no Chile

Moraes nega ter acelerado ação contra Bolsonaro sobre tentativa de golpe

Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

Ucrânia ordena novas evacuações no leste diante de avanço russo

Acusado de atirar sanduíche em agente dos EUA era funcionário do Departamento de Justiça

Comissão da Câmara aprova moção de apoio a Bolsonaro, preso em casa

Fiscal suspeito de pegar R$ 1 bi em propina está sem advogado e juiz escala defensor público

Trump diz que Bolsonaro é alvo de tentativa de execução política

Desmoronamento em mina de ouro deixa pelo menos 25 mineiros soterrados na Tanzânia