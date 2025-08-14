Topo

Notícias

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

14/08/2025 14h27

A sociedade de investimentos brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição (OPA) do fabricante francês de garrafas e embalagens de vidro Verallia e agora controla 77,05% do capital, indicou nesta quinta-feira (14) a autoridade francesa de mercados financeiros (AMF).

"Esta etapa marca o sucesso definitivo da oferta da BWGI", disse a própria empresa em comunicado.

Em abril, a família brasileira Moreira Salles lançou uma OPA sobre a Verallia, da qual já possuía 28,8% do capital.

A BWGI destaca que, em seu novo papel de acionista controlador, "acompanhará a criação de valor do grupo a longo prazo".

A investidora brasileira também afirmou que não tem intenção de introduzir "modificações que afetem o emprego" e se compromete a manter a sede da Verallia em Paris.

Com 11 mil funcionários e 35 fábricas de vidro em 12 países, a Verallia se apresenta como líder europeia e terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios.

kd/jbo/nth/pc/mb/lm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lammy, do Reino Unido, diz que plano de assentamentos de Israel "deve ser interrompido agora"

Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Lula defende Cuba e diz para quem perdeu visto dos EUA viajar no Brasil

Abiove: processamento de soja em junho alcança 4,55 milhões de toneladas

Descoberta reacende disputa sobre origem da salsicha alemã bratwurst

Novo tipo de supernova é detectado quando um buraco negro provoca explosão de uma estrela

Honduras: estado de exceção aumentou casos de torturas e abusos, diz ONG

Rússia classifica Repórteres sem Fronteiras como "organização indesejável"

CEO da Valentino deixa cargo por motivos pessoais

ONU pede que Israel interrompa avanço de assentamento que acabaria com perspectivas da solução de dois Estados