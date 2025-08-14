Calendário do INSS de agosto: veja data em que o benefício será depositado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício, ignorando o dígito após o traço, mantendo o formato já adotado para dar mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os depósitos serão realizados de 25 de agosto a 5 de setembro. Já aqueles cujo valor mensal supera o piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de repasses mensais, dos quais cerca de 28,2 milhões correspondem a beneficiários que recebem até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a quem recebe acima desse valor.

Para identificar a data correta do pagamento, basta conferir o penúltimo número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Outras informações podem ser obtidas no site ou aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha vinculados à conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automatizado todos os dias, além de suporte humano no horário comercial. Pelo site ou aplicativo Meu INSS, o segurado também pode consultar o extrato de pagamento, conferir dados pessoais e acessar outros serviços utilizando a busca interna da plataforma.

Calendário de pagamentos -- até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de pagamentos -- acima de um salário mínimo